https://static.news.ru/photo/c196520a-6cde-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Экономика Соединённых Штатов Америки прекратила многолетний рост и вступила в стадию рецессии, объявили в Bank of America. О неизбежности серьёзных проблем с финансовым сектором рассказали в двух других крупных отраслевых институтах страны — Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Мы официально заявляем, что экономика США впала в рецессию, присоединившись к остальному миру, — считает ведущий экономист Bank of America Мишель Мейер.

По её мнению, страна переживает «глубокое падение» из-за пандемии коронавируса нового типа. Инфекция, по мнению сотрудницы ведомства, ударила по всем секторам, что неизбежно вызовет рост числа безработных и сокращение доходов граждан.

Во втором квартале 2020 года станут увольняться до миллиона американцев в месяц. В итоге безработица может достичь 3,5 млн человек. Тяжелее всего придётся индустрии развлечений, транспортному сектору, гостиничному бизнесу, розничной торговле и низкоквалифицированным рабочим с почасовой оплатой труда.

Согласно пессимистическому сценарию, уменьшение ВВП США во втором квартале достигнет 10%, а оптимистическому — 4%. При этом банк Goldman Sachs ожидает снижения на 24% на фоне роста безработицы до 9% с текущих 3,5%.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек.

Как писал NEWS.ru, экономисты Института международных финансов (IIF) снизили прогноз по росту мировой экономики до 0,4% и заявили, что треть экономик мира находится в рецессии. В IIF отмечают, что на фоне неопределённости относительно развития ситуации прогнозы приходится обновлять практически ежедневно. На сегодняшний день рецессия до середины года прогнозируется для США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1%, 11% и 4% общемирового ВВП соответственно.