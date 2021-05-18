Axios сообщил об отказе США от санкций против Nord Stream 2 AG

Белый дом откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что отказ будет
Издание отмечает, что в Белом доме хотели бы не допустить начала работы «Северного потока — 2», однако сделать это администрация президента Джо Байдена может лишь введя санкции против немецких получателей газа. К разрыву же с Германией Байден не готов.
Ранее стало известно, что потери от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят для Украины от $5 млрд до $6 млрд в год. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. В эту сумму входят $1,5 млрд убытков вследствие прекращения транзита газа через территорию страны, а также от $2 млрд до $3 млрд убытков из-за увеличения стоимости газа.