Axios сообщил об отказе США от санкций против Nord Stream 2 AG

https://static.news.ru/photo/1fb80b78-b813-11eb-8f1a-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Белый дом откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что отказ будет объяснён «национальными интересами» США. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчёт с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции. Под новые ограничения может попасть ряд морских судов России.

Издание отмечает, что в Белом доме хотели бы не допустить начала работы «Северного потока — 2», однако сделать это администрация президента Джо Байдена может лишь введя санкции против немецких получателей газа. К разрыву же с Германией Байден не готов.

Ранее стало известно, что потери от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят для Украины от $5 млрд до $6 млрд в год. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. В эту сумму входят $1,5 млрд убытков вследствие прекращения транзита газа через территорию страны, а также от $2 млрд до $3 млрд убытков из-за увеличения стоимости газа.