Нью-йоркский автосалон — 2022: главные премьеры имеют шанс попасть в Россию

15 апреля в Нью-Йорке открывается первый после двухлетнего перерыва крупный автосмотр. Угроза стремительного распространения коронавируса ослабла, поэтому выставка пройдет в лучших традициях подобных мероприятий: с настоящими, живыми посетителями, громкими презентациями, трассами для тест-драйвов — американцы умеют организовывать такие праздники. В 2022 году главными новинками стали, вопреки повальным тенденциям, не электромобили, а крупные и очень крупные кроссоверы и внедорожники с настоящими двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Некоторые из них имеют вполне реальные шансы добраться до России уже в обозримом будущем.

Традиционно пресс-дни Нью-йоркского шоу начинаются с объявления победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY). Здесь главная тенденция автопрома последних лет достигла апогея: среди финалистов было три электрокара, и выиграл один их двух представителей южнокорейской конструкторской мысли — Hyundai Ioniq 5. бестселлером в России ему стать не суждено точно, однако, ранее, еще до главных событий конца февраля, представители российского отделения Hyundai обещали привезти этот аппарат в Россию.

Однако, вопреки проискам сторонников машин без углеродного следа, самые любопытные новинки Нью-Йорка 2022 года — это большие серьёзные кроссоверы и внедорожники с обычными двигателями, что особенно иронично на фоне рекордного роста цен на бензин в США.

BMW X7

Вполне реальный практический интерес россиян должен вызвать обновленный крупный кроссовер BMW X7. Модель подошла к середине «жизненного цикла» с радикальным переоформлением «фасада». Фары теперь решены в модном раздельном форм-факторе, при котором верхние узкие элементы несут функционал дневных ходовых огней (ДХО), а ближний и дальний свет уже исходит от нижней, тонированной части фары, стилизованной под элемент воздухозаборника. В остальном — традиционные и ожидаемые легкие доработки задней оптики, мелкого декора по кузову и новая коллекция цветов и оформления колесных дисков — теперь можно заказать даже 22-дюймовые. В салоне — нарочито прямоугольное оформление виртуальной приборной доски и экрана мультимедийного комплекса iDrive последнего поколения — теперь все BMW получат похожие угловатые «кирпичи». Другое любопытное новшество — немцы избавились от привычного джойстика «автомата», заменив его на крохотный «флажок».

Есть несколько доработок в плане гаммы двигателей: самая мощная версия теперь оснащается 630-сильным бензиновым V8. Любопытно, что отныне заводская гамма модификаций включает и версии от тюнинг-ателье Alpina, которое совсем недавно официально стала частью концерна BMW.

Несмотря на то, что официально BMW приостановило деятельность в России, можно не сомневаться, что новые X7 появятся у нас вскоре после европейского старта продаж — постараются «серые импортеры». Да и премьер-министр официально одобрил «параллельный» импорт.

BMW X7 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW BMW X7 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW BMW X7 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW

Hyundai Palisade

Этот солидный кроссовер в России отлично известен и официально продается и сейчас. Рестайлинг можно ожидать к началу 2023 года, если не произойдёт никаких форс-мажоров. Обновление было проведено по тем же канонам, что и у BMW X7, c той лишь разницей, что у корейского автомобиля раздельные фары были и раньше. Сейчас они стали еще оригинальнее: теперь оптику превратили в настоящий хромированный световой комплекс с отдельными большими вертикальными ходовыми огнями, мелкими диодными элементами, перекликающимися с ячейками решетки радиатора, а основные фары ближнего и дальнего света сделали крупнее и даже не пытались их замаскировать.

Внутри — руль, оформленный в стиле флагманских седанов Genesis, новое оформление приборов и мультимедийного комплекса, диагональ которого выросла с 10,25 до 12 дюймов. Разумеется, есть поддержка популярных протоколов связи со смартфонами без проводов. По гамме моторов изменений, по крайней мере для рынка США, не заявлено. Напомним: в Штатах Palisade продается исключительно с бензиновым V6, а для России в Южной Корее выпускают модификацию с востребованным у нас экономичным 2,2-литровым турбодизелем.

Hyundai Palisade 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Hyundai Palisade 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Hyundai Palisade 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW

Grand Wagoneer L

Возрожденный Grand Wagoneer от марки Jeep (Wagoneer выделен в отдельный люксовый суб-бренд) показал впечатляющих размеров внедорожник, получивший приставку L в названии. Это удлинённая на 178 мм версия стандартного Grand Wagoneer. Колёсная база рекордная: 3 302 мм! Таким образом концерн Stellantis, владеющий маркой Jeep, включился в новый виток конкуренции в сегменте самых престижных и дорогих полноразмерных SUV, в котором лидируют Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade ESV, Ford Expedition Max и Lincoln Navigator L. Длина новой версии достигает 5 758 мм. Соответственно, параметры багажника тоже впечатлят неизбалованных такими большими машинами европейцев: объем грузового отсека Grand Wagoneer L составляет 447 литров при разложенных сиденьях третьего ряда и 1252 литра при сложенных.

Моторная гамма состоит из рядных шестицилиндровых бензиновых моторов: есть версия на 420 л.с., есть 510-сильный вариант. К сожалению, правительство США сделало всё, чтобы эти роскошные внедорожники не появились в России, запретив импорт автомобилей дороже 50 тысяч долларов. Однако, и здесь есть надежда на прозорливость «параллельных» продавцов: подобные аппараты всегда пользовались в России не особо большим, но стабильным спросом.

Jeep Wagoneer L 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Jeep Wagoneer L 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Jeep Wagoneer L 2023 года Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW

Nissan Pathfinder Rock Creek

Новая модификация кроссовера с несущим кузовом, который должен был стать флагманом российской линейки Nissan, но был убран из модельной гаммы из-за уже упомянутых санкций США: Pathfinder для российского рынка производили на американском заводе.

Исполнение Rock Creek отличается от обычных версий увеличенным на 16 мм дорожным просветом, накладками на колесные арки, силовым багажником на крыше, 18-дюймовыми колесными дисками с «бед-локами» и серьезными шинами категории All Terrain. Мощность мотора подняли до 295 л.с., что на 11 л.с. больше, чем у «гражданской» модификации. Обычно Nissan заявляет подобные проекты исключительно в статусе концептуальных экспонатов, в этот же раз есть официальное намерение продавать подобные «Патфайндеры» всем желающим. Правда, надежд на появление этой новинки у нас практически нет: российское отделение Nissan и так попало в крайне невыгодное положение с запретом на ввоз автомобилей из Америки и общим нервозным фоном с массовым исходом западного автобизнеса из страны.

Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 Фото пресс-служб Subaru, Nissan, Hyundai, Jeep, BMW

Subaru Outback

Японский бренд пока об уходе с российского рынка не заявлял, так что есть все основания ожидать появления у нас обновленного универсала повышенной проходимости Subaru Outback. Для 2023 модельного года машине подправили внешнее оформление: перерисовали оптику, добавили броских элементов из неокрашенного пластика.

В североамериканской спецификации серьезно доработали фирменную систему активной безопасности EyeSight — теперь у этого комплекса три широкоугольных камеры вместо двух, улучшены алгоритмы распознавания пешеходов и велосипедистов — соответственно, система автоматического торможения работает более стабильно. В плане шасси изменений нет — всё те же 2,5-литровые моторы мощностью от 182 до 260 л.с., вариатор и фирменный полный привод.