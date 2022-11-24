Автоэксперт заявил, что Nissan оставил себе возможность вернуться в Россию Автоэксперт Попов: Nissan оставил себе возможность вернуться в Россию, продав активы НАМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Nissan оставил себе возможность вернуться в Россию, продав свои активы ФГУП «НАМИ», рассказал СМИ автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, концерн уходит не навсегда, так как российский рынок является для них прибыльным. НАМИ пока будут выполнять роль собственника, хотя менеджмент на предприятиях Nissan останется тем же, что работал там до ухода компании из России.

НАМИ пока будет выполнять роль собственника, пока мы не разберемся с геополитикой. А организует производство менеджмент, который остался после ухода Nissan <...> Они уходят, но не навсегда. Оставляют щелочку, которая позволит им вернуться обратно. Правильно оценивают российский рынок. Терять такой лакомый кусок им не хочется, — рассказал Попов.

ФГУП НАМИ получили завод Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. После смены владельца предполагается, что все две тысячи сотрудников предприятия на год сохранят рабочие места.

Государственный научный центр автомобилестроения ФГУП «НАМИ» ранее купил все российские активы японской компании Nissan. По информации центра, его руководство подписало контракт о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (российский бизнес Nissan). В результате подписания договора все 100% активов стали собственностью России в лице ФГУП «НАМИ».