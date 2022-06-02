Автоэксперт оценил идею продлить срок гарантийного ремонта машин Автоэксперт Жигалов: увеличение срока гарантийного ремонта машин кардинально ситуацию не изменит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническое обслуживание автомобиля

Проблема с гарантийным ремонтом машин в России стоит крайне остро, сообщил автоэксперт Вячеслав Жигалов в разговоре с АБН. Увеличение срока ремонта даже до 120 дней кардинально ситуацию не изменит, но некоторую помощь дилерам окажет, отметил он. Возможность увеличить срок ремонта товаров по гарантии обсуждают Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Работают только китайские бренды и часть корейских. С остальными брендами сложилась непростая ситуация, хотя они не заявляли об уходе. Естественно, в этой ситуации дилер находится в заложниках у закона о защите прав потребителей, — сказал Жигалов.

Он добавил, что дилеров нужно освободить от ответственности за неисполнение закона о защите прав потребителей в случае, когда поставки запчастей прерваны по вине производителя. Дилеры не являются импортёрами, они лишь покупают запчасти у дистрибьютора — российского юрлица, объяснил Жигалов.

Предложение продлить срок гарантийного ремонта появилось в связи с тем, что неисправный товар не успевают починить за положенные 45 дней из-за проблем с логистикой. Увеличить срок на ремонт предлагается до 90 дней.

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