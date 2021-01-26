Андрей Белоусов провёл встречу по формированию Фонда фондов

https://static.news.ru/photo/fdf5f976-5fe5-11eb-89c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл встречу, касающуюся формирования венчурного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Ожидается, что фонд будет запущен в феврале.

Как сообщили NEWS.ru в секретариате Андрея Белоусова, в совещании участвовали представители Минэкономразвития, Минфина, РФПИ, РСПП и крупного бизнеса. Основные условия об участии в Фонде подписали восемь инвесторов — AEON, ЕСН, Интеррос, Полюс, Ренова, ТМК и Синара, Уралхим и Уралкалий, а также Фосагро.

Формирование пайплайна проектов Фонда фондов сейчас станет ключевой работой, необходимо её форсировать, — заявил Белоусов.

Участники фонда формируют список проектов на основе ранее наработанных экспертиз в различных экономических отраслях. В него могут войти в том числе самые крупные и перспективные проекты Национальной технологической инициативы.

Фонд будет функционировать на основании договора инвестиционного товарищества, где товарищами-вкладчиками будут государства и частные инвестиции. На совещании выступил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщив, что уже в феврале должны быть завершены формальные процедуры и состоится запуск Фонда фондов. РФПИ в нём будет выполнять функции управляющего товарища. Окончательное решение об органах управления Фонда должно быть принято на следующей неделе.

Основная задача Фонда будет заключаться в работе на увеличение объёма инвестиций в высокотехнологичные проекты. Идея создания такой организации обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами в марте прошлого года.

Как ранее писал NEWS.ru, Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы. В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году. В октябрьском прогнозе фонда эти показатели равнялись 2,8% и 2,3% соответственно. В прошлом году экономика России сократилась на 3,6% по оценке МВФ.