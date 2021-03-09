Аналитики предрекли рост доли контрафактных сигарет из-за подорожания

https://static.news.ru/photo/3d11429a-8134-11eb-aa33-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Доля контрафактных сигарет может вырасти до 30% в 2022 году и-за подорожания. Также это связано со снижением покупательской способности населения.

К такому выводу пришли аналитики центра НАФИ.

В 2022 году доля нелегального табачного рынка в России может вырасти с текущих 7% (данные аналитического центра Nielsen) до 30% из-за повышения акцизов с этого года на 20%, открытия границ, а также снижения покупательной способности населения в связи с пандемией COVID-19, — приводит заключение экспертов «Коммерсант».

Прямые потери экономики от контрафакта составят порядка 282–339 млрд рублей. Это примерно в пять раз выше, чем в прошлом году, когда экономика «просела» из-за пандемии.

Главным поставщиком нелегальных сигарет являются страны ЕАЭС. Там не было резкого повышения акцизов, и рост доли нелегального рынка будет возможно удержать в пределах 15% в 2022 году. Всё это станет возможным благодаря обязательной маркировке. Прямые потери экономики составят 170 млрд рублей.

В 2021 году минимальная стоимость одной пачки сигарет составит 106 рублей. Закон вступит в силу с 1 апреля. Первые три месяца магазины будут торговать продукцией по тем ценам, которым продукция была завезена заранее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. По его словам, делается это с целью обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.