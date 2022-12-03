Аналитики предрекли подорожание доллара до 65 рублей в декабре «Известия»: аналитики назвали сценарии развития российской валюты в декабре

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Финансовые аналитики представили три сценария развития российской валюты в декабре. Согласно базовому прогнозу, доллар может подорожать до 65 рублей, евро — до 68 рублей под влиянием фактора сезонности и давления на сырьевые котировки, пишут «Известия».

Сильный рубль на уровне 59–60 рублей за доллар могут сохранить только резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций.

Самый пессимистичный сценарий предполагает, что нацвалюту могут ослабить до 68 рублей за доллар и 71 рубля за евро новые потрясения в геополитике, рост заболеваемости коронавирусом в Китае и ограничение российского экспорта.

При этом ключевым фактором может стать падение добычи нефти в России на 10% до 9,8 млн баррелей в сутки уже в декабре, а также слабые способности к замещению выпадающих объемов европейских поставок.

По мнению экспертов, курс рубля в декабре будет зависеть от цен на нефть и геополитической обстановки. В декабре российская валюта продолжила курс на снижение, начавшийся в конце ноября. В пятницу, 2 декабря, курс рубля подешевел до 62,27 к евро и до 62,02 к доллару впервые с начала июля. К вечеру пара EUR/RUB торговалась по 65,02, USD/RUB — по 61,95.

Курс рубля начал снижаться в конце ноября на фоне обвала цен на нефть. Стоимость сырья марки Urals с отгрузкой из Приморска подешевела до $52 за баррель, так как немногочисленные оставшиеся покупатели — Китай, Индия и Турция требуют скидок, размер которых порой доходит до 50%. Введение в декабре эмбарго на российскую нефть только усилит эту тенденцию, считают специалисты.

В свою очередь, эксперты «Алор Брокер» считают, что доходы России от продажи нефти упадут, поскольку ей в следующие один-два месяца придется снижать цену на продажу сырья либо сокращать его добычу. Согласование в Европе потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель несущественно повлияет на рублевые активы.