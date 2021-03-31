Аналитики предрекают замедление роста цен на недвижимость в Москве

https://static.news.ru/photo/93798bf6-9219-11eb-86d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на новое жильё в Москве может замедлиться до 10%. Об этом заявил директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев.

Эксперт отмечает, что стоимость квартир в Москве увеличилось на 15–20%. Так, в сегменте бизнес-класса она выросла до 295 тысяч за квадратный метр, в жильё премиум класса — до 641 тысячи за квадратный метр.

В 2021 году ожидается рост рынка в пределах 10%, а в 2022-м годовой прирост вернётся к показателям 2019 года (5–6%), — цитирует Голышева РБК.

В 2020 году рост инвестиций в жилую недвижимость был обусловлен падением ставок по кредитам и депозитам, льготной ипотекой. На цены также оказывало влияние ослабление рубля и фактор неопределённости из-за пандемии. За год спрос на новостройки бизнес-класса увеличился на 61%.

С рынка буквально смели все ликвидные варианты, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что в 2021 году спрос на жильё останется на достаточно высоком уровне, а рост цен будет снижаться.

Как писал NEWS.ru, кредитные организации стали разрывать договоры по льготной программе ипотеки. Квартиры выставляются на торги. Об этом заявил вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.