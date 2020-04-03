Аналитик: повышению цен на нефть пока рано радоваться

https://static.news.ru/photo/50743530-75a1-11ea-a0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что радоваться повышению цен на нефть пока рано, по её мнению, в апреле баррель Brent может колебаться в пределах $17-40. На мировом рынке нефти сейчас сохраняется очень высокая волатильность, и это не позволяет прогнозировать изменение цены более чем на сутки-двое.

Риски отклонения тренда слишком велики, а чувствительность — на грани возможного. Сейчас баррель Brent торгует выше $32, что очень неплохо, учитывая постоянные поиски «дна». Однако радоваться и предполагать полноценный разворот всё ещё рано, — сказала NEWS.ru Бодрова.

От переговоров ОПЕК+, намеченных на 6 апреля, аналитик не ожидает каких-либо особых новостей, так как у нефтедобывающих стран и до этого была масса возможностей договориться, «не раскачивая лодку».

Россия уже говорила о том, что не видит целесообразности увеличивать добычу сейчас, когда спрос символический. Саудовская Аравия найдёт покупателей почти при любой цене барреля, тем более что уже обещала дисконт Азии. США сокращают численность буровых, но качают нефти всё так же много и пока не чувствуют стресса. Договариваться? Но тогда надо бы, чтобы все были в этом заинтересованы. Пока интересы очень разрозненны, — считает Бодрова.

Она предположила, что до появления сколько-нибудь предметных новостей цены на сырьё продолжат расти.

Как писал NEWS.ru, нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран. Страны — экспортёры нефти уже начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Переговоры были инициированы Саудовской Аравией. 2 апреля страна призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+, чтобы обсудить цены на рынке нефти.