Аналитик поставил под сомнение постройку газопровода из Турции в Европу Аналитик Александр Фролов поставил под сомнение постройку газопровода из Турции в Европу

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Газопровод из Турции в Европу слишком дорог в постройке, и его объёмы недостаточны, его не будут строить. Об этом заявил NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя намерение Анкары направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России.

Он напомнил, что проект трубопровода из турецкого Джейхана в Европу, исходя из технических характеристик, является сомнительным — длина почти две тысячи километров, трубы должны лежать на глубине около трёх тысяч метров, местами и до пяти. При этом его мощность составит всего 10 млрд кубометров газа в год. У «Северного потока — 2» она составляет 55 млрд.

У этого проекта нет финансирования, нет стороны, европейских энергетических компаний, которые заинтересованы в его реализации, которые поверили бы в его шикарное будущее, изучили бы дно [Средиземного моря], маршрут, заказали трубы, проложили их... Нет, такого нет. Это очень дорого, это две тысячи километров труб, которые будут лежать на глубине три километра, лежать и не портиться, — сообщил Фролов.

Он добавил, что альтернативой этому проекту мог бы стать маршрут от Израиля до Кипра и от Кипра до Греции с дальнейшим распределением в ЕС. Но тут включается фактор непризнанного Северного Кипра. Любые попытки провести разведку в районе Северного Кипра встречали сопротивление со стороны Турции. Проблему могло бы решить признание этой подконтрольной Турции страны.

Признавать Северный Кипр никто не будет. Это не настолько ценный проект и потрясающие объёмы, чтобы поступаться политическими интересами, — резюмировал Фролов.

Ранее сообщалось, что Европа рассматривает поcтавки израильского газа через Турцию в качестве альтернативы росcийскому топливу. Кроме того, власти страны сосредоточили внимание на глубоководном бурении для добычи природных энергоресурсов из морей, в cвязи с этим Турция добавила в свой флот четвёртое буровое судно.