Аналитик перечислил преимущества российского газа над американским Аналитик Демидов: российский газ дешевле и экологичнее американского

Российский газ имеет преимущество над американским, поскольку он дешевле и экологичнее, рассказал Lenta.ru аналитик Владимир Демидов. По его словам, газопроводные поставки выгодны сами по себе, но помимо этого, «Газпром» заключал с европейцами долгосрочные контракты, тогда как США продают свой СПГ по рыночным ценам. Более того, американский сланцевый газ крайне вреден для экологии.

Цена газа у «Газпрома» значительно ниже по ряду причин. Во-первых, это себестоимость — трубопровод всегда выгоднее, чем любой вид транспорта. Во-вторых, это система ценообразования. «Газпром» поставлял по долгосрочным контрактам, а американский СПГ продается по рыночной спотовой цене, — объяснил Демидов.

Аналитик уточнил, что способ добычи сланцевого газа крайне неэкологичен, поскольку он приводит к почти полному разрушению экосистемы рядом с месторождением. Эксперт добавил, что в Европе на использование данного метода добычи сланцевого газа был запрет, но сейчас его могут отменить, что приведет к экокатастрофе.

Ранее в американских СМИ сообщили, что США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».