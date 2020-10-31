Аналитик объяснил, почему выгодно вкладываться в евро

https://static.news.ru/photo/b7ec57c6-1ccf-11eb-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Евро в данный момент выглядит предпочтительнее доллара для вложений в него своих сбережений, заявил аналитик из БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Основной причиной большей выгоды евро он назвал более уверенные темпы восстановления европейской экономики, поэтому инвесторы проявят интерес именно к европейской валюте, сообщает РИА Новости.

При благоприятном фоне валютная пара евро/доллар может в ближайшее время направиться выше 1,2. На фоне масштабной программы монетарно-фискального стимулирования и рвения властей Штатов сократить свой торговый дефицит доллар, думается, не лучшее средство сохранения капитала, — отметил аналитик.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Михаил Зельцер уже заявлял, что в текущей ситуации разумнее всего выбрать для сохранения сбережений либо российский рубль, либо китайский юань или евро.