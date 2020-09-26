Американский суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

https://static.news.ru/photo/50c5fd10-0139-11eb-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение Белого дома, которое запрещало скачивать TikTok из магазинов приложений на территории страны. Вступить в силу документ администрации президента Дональда Трампа должен был 27 сентября в 23.59 по местному времени.

Ходатайство истцов о временном судебном запрете... частично удовлетворено в части запрещаемых операций (скачивания — Прим. NEWS.ru), — цитирует судью Карла Николса издание Axios.

Американское министерство торговли уже отреагировало на решение суда, заявив, что правительство «полностью подчинится временному судебному запрету».

Прежде ведомство заявляло, что с 12 ноября 2020 года запретит использование TikTok в стране, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. В Белом доме TikTok обвиняли в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп одобрил продажу американским компаниям Oracle и Walmart сегмента соцсети TikTok на ряде условий. По его словам, американская сторона в случае утверждения сделки готова обеспечить реальную защиту доступа, серьёзную охрану данных и хранение данных в месте, которое не соединено с информационной системой КНР.