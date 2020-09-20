Трамп одобрил продажу сегмента соцсети TikTok на некоторых условиях

https://static.news.ru/photo/7ae1b7c6-fb56-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Political Moments via www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил продажу американским компаниям Oracle и Walmart сегмента соцсети TikTok на ряде условий.

Что касается транзакции с TikTok, то я видел её основные положения. Президент США Дональд Трамп на ряде условий одобрил в целом то, что они, стороны, делают, — отметил американский госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, американская сторона в случае утверждения сделки готова обеспечить реальную защиту доступа, серьёзную охрану данных и хранение данных в месте, которое не соединено с информационной системой КНР.

Наше правило одно — мы не хотим, чтобы данные американских пользователей попадали в распоряжение Китайской коммунистической партии. Данные — это главная причина, по которой мы осаждали TikTok, — подчеркнул политик.

Он добавил, что Oracle и Walmart получат 20% от глобального бизнеса TikTok. Китайские владельцы остальной доли получат дивиденды. При этом штаб-квартира будет располагаться в США.

Ранее китайский сервис TikTok объявил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.

Двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на серверы в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle, писал NEWS.ru.