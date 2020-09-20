Трамп одобрил продажу сегмента соцсети TikTok на некоторых условиях

Президент США Дональд Трамп одобрил продажу американским компаниям Oracle и Walmart сегмента соцсети TikTok на ряде условий.
Что касается транзакции с TikTok, то я видел её основные положения. Президент США Дональд Трамп на ряде условий одобрил в целом то, что они, стороны, делают, — отметил американский госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
По его словам, американская сторона в случае утверждения сделки готова обеспечить реальную защиту доступа, серьёзную охрану данных и хранение данных в месте, которое не соединено с информационной системой КНР.
Наше правило одно — мы не хотим, чтобы данные американских пользователей попадали в распоряжение Китайской коммунистической партии. Данные — это главная причина, по которой мы осаждали TikTok, — подчеркнул политик.
Он добавил, что Oracle и Walmart получат 20% от глобального бизнеса TikTok. Китайские владельцы остальной доли получат дивиденды. При этом штаб-квартира будет располагаться в США.
Ранее китайский сервис TikTok объявил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.
Двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на серверы в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle, писал NEWS.ru.
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