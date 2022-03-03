Активы россиян стали токсичными в Европе

В понедельник Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек — среди них российские бизнесмены и чиновники, которые будут добавлены в санкционный перечень 2014 года в дополнение к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента. В их числе теперь гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент ВТБ Андрей Костин.

Средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы». Как выяснил NEWS.ru, продать собственность, в частности недвижимость, в ЕС этим россиянам сегодня невозможно. Эксперты не рекомендуют из-за общего роста негативных настроений в отношении граждан РФ продавать или покупать какую-либо собственность в Европе.

Согласно списку санкционных мер, принятому в Евросоюзе ещё в 2014 году, «экономические ресурсы» (которые будут заморожены у попавших под санкции россиян) включают активы любого рода, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, которые не являются средствами, но могут быть использованы для получения средств, товаров или услуг.

Сейчас между Россией и странами ЕС закрыто авиасообщение. Но это не самое главное препятствие для того, чтобы осуществлять сделки купли-продажи собственности. Теперь каждую такую сделку представитель Минюста любого государства ЕС будет проверять в том числе на предмет отмывания денег.

При продаже имущества необходим нотариус, представитель Минюста, которые подготовят контракт, чтобы сделать его аутентичным, проверят, не находится ли имущество в ипотеке, удостоверятся в оплате и в чистоте денежных средств (не отмывание ли это денег) <...> и так далее. Машину или яхту можно продать и без нотариуса. Но у покупателя может возникнуть юридическая проблема дальнейшей регистрации, если он покупает автомобиль или яхту под юридическими санкциями, — сказал NEWS.ru президент компании Сommodities & Resources Дидье Жюльен.

То, что яхты, как правило, записаны на офшоры, не поможет. Все офшоры будут проверены на предмет связи с Россией. Излишне говорить, что яхта, принадлежащая владельцу под санкциями и заходящая в воды страны Евросоюза, может быть арестована, как и яхта, останавливающаяся в гавани европейского порта.

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Согласно данным ресурса Vesselfinder , яхта Алишера Усманова Dilbar находилась в начале января в Германии. По данным Forbes , ссылающегося на неназванные источники, её заблокировали. Яхта Алексея Мордашова Nord в среду вечером 2 марта находилась на Мальдивах.

По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егора Носкова, сегодня для россиян в Евросоюзе «самый плохой период для продажи собственности». Не поможет даже гражданство страны ЕС. Хотя прямых запретов на продажу нет, эксперт не советует ни покупать недвижимость в западноевропейских странах, ни совершать какие-либо крупные сделки из-за отношения к россиянам. По его словам, после завершения специальной операции на Украине ситуация может измениться к лучшему.

За последние несколько лет в связи с ухудшением отношений между Западом и Россией в Европе наши соотечественники стали токсичными. Ещё два года назад Royal Bank of Scotland — крупнейшая британская банковская группа с госучастием, в которую входит, в частности, один из крупнейших банков National Westminster bank, закрыла счета всем россиянам без каких-либо объяснений. Так что в связи с операцией на Украине россияне из уже токсичных контрагентов превратились для европейских институтов в токсичные отходы, — сказал NEWS.ru Егор Носков.

NEWS.ru обратился в ряд агентств, которые занимаются продажами недвижимости в странах ЕС, в частности в Savvils, но там отказались от комментариев.