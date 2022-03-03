Активы россиян стали токсичными в Европе

В понедельник Еврокомиссия опубликовала
Средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы». Как выяснил NEWS.ru, продать собственность, в частности недвижимость, в ЕС этим россиянам сегодня невозможно. Эксперты не рекомендуют из-за общего роста негативных настроений в отношении граждан РФ продавать или покупать какую-либо собственность в Европе.
Согласно
Сейчас между Россией и странами ЕС закрыто авиасообщение. Но это не самое главное препятствие для того, чтобы осуществлять сделки купли-продажи собственности. Теперь каждую такую сделку представитель Минюста любого государства ЕС будет проверять в том числе на предмет отмывания денег.
При продаже имущества необходим нотариус, представитель Минюста, которые подготовят контракт, чтобы сделать его аутентичным, проверят, не находится ли имущество в ипотеке, удостоверятся в оплате и в чистоте денежных средств (не отмывание ли это денег) <...> и так далее. Машину или яхту можно продать и без нотариуса. Но у покупателя может возникнуть юридическая проблема дальнейшей регистрации, если он покупает автомобиль или яхту под юридическими санкциями, — сказал NEWS.ru президент компании Сommodities & Resources Дидье Жюльен.
То, что яхты, как правило, записаны на офшоры, не поможет. Все офшоры будут проверены на предмет связи с Россией. Излишне говорить, что яхта, принадлежащая владельцу под санкциями и заходящая в воды страны Евросоюза, может быть арестована, как и яхта, останавливающаяся в гавани европейского порта.
Согласно данным ресурса
По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егора Носкова, сегодня для россиян в Евросоюзе «самый плохой период для продажи собственности». Не поможет даже гражданство страны ЕС. Хотя прямых запретов на продажу нет, эксперт не советует ни покупать недвижимость в западноевропейских странах, ни совершать какие-либо крупные сделки из-за отношения к россиянам. По его словам, после завершения специальной операции на Украине ситуация может измениться к лучшему.
За последние несколько лет в связи с ухудшением отношений между Западом и Россией в Европе наши соотечественники стали токсичными. Ещё два года назад Royal Bank of Scotland — крупнейшая британская банковская группа с госучастием, в которую входит, в частности, один из крупнейших банков National Westminster bank, закрыла счета всем россиянам без каких-либо объяснений. Так что в связи с операцией на Украине россияне из уже токсичных контрагентов превратились для европейских институтов в токсичные отходы, — сказал NEWS.ru Егор Носков.
NEWS.ru обратился в ряд агентств, которые занимаются продажами недвижимости в странах ЕС, в частности в Savvils, но там отказались от комментариев.