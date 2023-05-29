АКРА повысило кредитный рейтинг российского страховщика до уровня АА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг акционерного общества «Совкомбанк страхование» до уровня АА (RU) со стабильным прогнозом.

Пересмотру рейтинга в лучшую сторону способствовало увеличение капитализации компании, сильный бизнес- и финансовый профиль, а также высокое качество управления, говорится в отчете. Также агентство высоко оценивает поддержку компании со стороны ее акционеров.

По итогам 2022 года компания «Совкомбанк страхование» увеличила свою долю на страховом рынке в приоритетных для нее сегментах — автокаско, добровольном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев. Компания находится на 19-м месте по величине начисленной премии, на 11-м месте в сегментах ДМС и страхования от несчастных случаев и на 12-м месте в автокаско.

Клиенты компании — в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Страховой портфель умеренно диверсифицирован: на страхование автокаско приходится 27% премии, на ДМС — 17%, на страхование от несчастного случая при заключении кредитных договоров — 16%, на ОСАГО — 10%.

Качество активов сохраняется на высоком уровне, поскольку компания инвестирует преимущественно в активы с низкими рисками, а также поддерживает достаточно высокое соотношение капитала и активов. Сильная позиция по ликвидности определяется значениями коэффициентов текущей и долгосрочной ликвидности — 1,39 и 1,40 соответственно. Укрепление позиции по текущей ликвидности привело к улучшению итоговой оценки финансового профиля.

Качество управления оценивается как адекватное с учетом позитивных оценок управления рисками и корпоративного управления, а также стратегического видения и управления. АКРА оценивает вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПЛ как очень высокую.