Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ до «CCC-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Об этом говорится в сообщении агентства.

Также понижен долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте — с «BBB-» до «ССС-»

Данные рейтинги помещены в список CreditWatch, прогноз по ним негативный.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B». По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций, последовавшая в ответ на военную спецоперацию России на Украине, повысила угрозы для макрофинансовой стабильности и способно подорвать её готовность обслуживать госдолг.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3». Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.

Также глобальный индексный провайдер FTSE Russel принял решение удалить Россию из своих фондовых индексов. Причиной стали санкции, введённые против страны после начала военной спецоперации на Украине.