Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ до «CCC-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Об этом говорится в сообщении агентства.
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Данные рейтинги помещены в список CreditWatch, прогноз по ним негативный.
Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B». По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций, последовавшая в ответ на военную спецоперацию России на Украине,
Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3». Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.
Также глобальный индексный провайдер FTSE Russel принял решение удалить Россию из своих фондовых индексов. Причиной стали санкции, введённые против страны после начала военной спецоперации на Украине.