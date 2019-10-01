https://static.news.ru/photo/a4b3ed9e-d9c9-11e9-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 40 млрд рублей в рамках погашения задолженности. В настоящее время остаток долга составляет 650 млрд рублей.

Всего в III квартале 2019 года агентством возвращено 60 млрд рублей, — сообщается на сайте АСВ.

В 2015–2017 годах Банк России предоставил АСВ кредит для поддержания фонда обязательного страхования вкладов в размере 842 млрд рублей. Эти денежные средства были полностью направлены на выплаты вкладчикам.

Всего агентство вернуло ЦБ 192 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 147 млрд рублей, — подчеркнули в АСВ.

Как писал News.ru, у граждан РФ может появиться возможность дистанционно получать страховое возмещение по вкладам, открытым в рухнувших банках, — через платформу Маркетплейс, которую запускает Банк России. Для этого банк должен быть подключён к площадке, тогда для выплаты компенсации не потребуется предоставлять в АСВ никаких заявлений или документов. Страховку можно будет получать либо на карту физлица, либо на его счёт, открытый в одном из банков — участников Маркетплейс.