Афганистан захотел закупать у России газ и нефть Временный поверенный Джамал Насир Гарвал: Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

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Афганистан стремится к расширению экономического сотрудничества с Россией и ведёт переговоры о закупке газа и нефти. Кабул настроен на подписание конкретных соглашений, сказал РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это <...> то, в чём нуждается наша страна в первую очередь, — цитирует его агентство.

Ранее в МИД Афганистана заявили о планах по расширению взаимодействия с Россией. В ведомстве отметили, что отношения между странами хорошие, работают посольства.

В МИД России призвали международное сообщество активно сотрудничать с новыми властями Афганистана. В ведомстве отметили, что несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву». Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей.