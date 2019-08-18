https://static.news.ru/photo/a3fa521a-c1c0-11e9-b7f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Роман Пятаков/РИА Новости
Строительство нового аэропорта в Самаре, названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, было профинансировано ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Реализация проекта осуществлялась с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещённых на депозите в ВЭБ, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы банка.
На возведение аэропорта потратили 5,4 млрд рублей.
В ВЭБ назвали одним из стратегических приоритетов привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты.
Ранее News.ru писал, что в аэропорту Гагарин приземлился тестовый рейс, выполненный авиакомпанией «Победа». Регулярное сообщение стартует 20 августа.