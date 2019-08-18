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Английское издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщило, что страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов в случае «жёсткого» Brexit.

Также есть вероятность протестов в связи с возвращением к жёсткой границе между Великобританией и Ирландией и задержкой грузов на границах, пишет Sunday Times. Прогнозируются и задержки грузовых транспортных средств на...