Фото: Роман Пятаков/РИА Новости

Строительство нового аэропорта в Самаре, названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, было профинансировано ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Реализация проекта осуществлялась с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещённых на депозите в ВЭБ, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

На возведение аэропорта потратили 5,4 млрд рублей.

В ВЭБ назвали одним из стратегических приоритетов привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты.

Ранее News.ru писал, что в аэропорту Гагарин приземлился тестовый рейс, выполненный авиакомпанией «Победа». Регулярное сообщение стартует 20 августа.

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