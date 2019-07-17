Полтора года — такой срок дисквалификации получил 32-летний волейболист Павел Мороз, в допинг-пробах которого обнаружены следы кокаина. News.ru вспоминает других известных спортсменов, вставших на скользкую дорожку.

Как променять блок на «кокс»

Впрочем, насчёт «других известных» — это не совсем точное словосочетание применительно к самому российскому волейболисту. Многие ли даже интересующиеся спортом болельщики вспомнят, что Мороз был серебряным призёром чемпионата России в составе новосибирского «Локомотива» (в сезоне-2013/14), а с 2012 по 2015 год даже приглашался в национальную сборную, проведя за неё в общей сложности 22 матча? Это ведь были годы триумфа команды Владимира Алекно на лондонской Олимпиаде и последующего расцвета российского волейбола, в котором Павел был далеко не самой заметной фигурой.

В последние годы карьера его шла по нисходящей: из Новосибирска он ненадолго отправился в корейский клуб «Инчхон Эйр Дамбос», после чего попытался вернуться на высший уровень в России. В уфимском «Урале» и новоуренгойском «Факеле» у Мороза дела пошли не ахти как, и предыдущий сезон он начал игроком аутсайдера суперлиги «Динамо-ЛО», представляющего Ленинградскую область.

Однако в конце года диагональный нападающий перестал попадать в заявочный список динамовцев на игры чемпионата страны. Тогда же появилась информация (правда, не подтверждённая официально), что допинг-проба Павла показала «наличие в организме следов запрещённого в соревновательный период стимулятора».

А на днях Всероссийская федерация волейбола, руководствуясь распоряжением Российского антидопингового агентства (РУСАДА), приняла решение дисквалифицировать Мороза на 18 месяцев за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, поскольку в его пробе был обнаружен кокаин. Дисквалификация вступила в силу с 12 ноября прошлого года.

Для российского волейбола случай, прямо скажем, из ряда вон выходящий. На уровне игроков национальной сборной, конечно, был прецедент с Александром Маркиным, но доигровщик стал жертвой «мельдониевой кампании», из-за которой не смог выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а затем и вовсе был оправдан. Но чтобы променять блок на «кокс»...

Эх, Рома, Рома!..

Между тем история знает немало примеров, когда знаменитые представители других видов спорта попадались — а порой и попадали в серьёзную зависимость — на применении кокаина. Самый свежий и близкий для российских болельщиков пример — история с футболистом Романом Ерёменко. Осенью 2016 года полузащитник, выступавший за ЦСКА, провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги чемпионов с немецким «Байером». При этом содержание наркотика в крови было настолько высоким, что можно было сделать вывод, что футболист «принял дозу» либо непосредственно в день игры, либо накануне ночью, но в очень большом количестве.

Отбыв двухлетнюю дисквалификацию, Ерёменко, имеющий финский паспорт и выступающий за сборную Суоми, заключил контракт с другим московским клубом — «Спартаком», однако надолго в нём не задержался. И теперь играет за «Ростов».

Но самый известный «футбольный кокаинщик» — конечно же, Диего Марадона. И попался легендарный аргентинец не где-нибудь, а на чемпионате мира 1994 года в США. Многим врезались в память его безумно выпученные глаза после забитого гола грекам в групповом турнире. Как раз после этой игры Марадона и был дисквалифицирован, провалив допинг-тест.

Одним из первых в новейшей истории встал на скользкую дорожку Майк Тайсон. И долго с неё не слезал, попадая в различные криминальные истории — от нападения на сотрудницу автостоянки и изнасилования 18-летней девушки до откусывания части уха Эвандеру Холифилду и нахождения за рулём в состоянии наркотического угара. В 2008-м Железный Майк умудрился вести машину после принятия такого «коктейля» из наркотиков и алкоголя, что непонятно, как он мог вообще что-то делать.

После этого скандала, который удалось каким-то образом замять, Тайсон согласился на курс лечения и реабилитации и вроде бы до сих пор держится.

Я хочу принимать наркотики каждый день. Хочу выпивать каждый день. Но я не делаю всего этого, потому что у меня есть обязательства. Постепенно я привыкаю к новому образу жизни. Я осознал, что мой прежний образ не пошёл мне на пользу, поэтому я и пытаюсь построить всё заново, — признавался ранее знаменитый боксёр.

Коварный французский поцелуй

Из-за склонности к употреблению кокаина и алкоголя загубил свою карьеру в лондонском «Челси» и сборной Румынии один из лучших футболистов в истории этой страны Адриан Муту. Друг Майка Тайсона и звезда футбольной английской сборной 90-х годов прошлого века Пол Гаскойн признавался, что любил перед важными матчами запить «дорожку» десятью стаканами бренди. Попадались на употреблении «кокса» австралийский голкипер Марк Боснич, выступавший в Английской премьер-лиге за тот же «Челси», и бельгийский велогонщик Том Боонен.

И даже среди таких утончённых «королевских особ», как представители тенниса, есть свои «грешники». Среди них — знаменитая швейцарка Мартина Хингис и менее известный француз Ришар Гаске. Оба, правда, изо всех сил отрицали факт применения наркотиков.

Я никогда их не принимала, поэтому чувствую себя на сто процентов невиновной, — заявила в 2007 году Хингис.

А Гаске удалось сократить срок дисквалификации с двух лет до двух с половиной месяцев благодаря красивой истории, что кокаин попал в его организм через поцелуй. Видимо, тоже французский, как и сам теннисист.

Список попробовавших «тяжёлые» наркотики или «подсевших» на них спортсменов можно продолжать, обнаруживая в нём известных баскетболистов, пловцов, представителей американского футбола и других видов спорта. Понятно, что профессиональный спорт — это запредельные нагрузки и жесточайший психологический стресс, но попытки использовать, скажем так, нетривиальные способы релаксации и восстановления сил ни к чему хорошему в итоге не приведут. Как, впрочем, и любые поползновения обмануть природу, себя и соперников при помощи заурядных допинг-препаратов.