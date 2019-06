Фото: Rodolfo Buhrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко исполнил совместный танец под композицию Фрэнки Вэлли Сan’t Take My Eyes Off You на шоу Fantasy on Ice с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Видео выступления опубликовано в фан-аккаунте фигуристки в Instagram. 17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. В...