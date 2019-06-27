https://static.news.ru/photo/2700489c-98b6-11e9-aecd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rodolfo Buhrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдут в 2020 году в Казани.

Впервые в истории существования стран СНГ пройдёт подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все. Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры, — цитирует пресс-служба министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Уточняется, что участниками Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и не состоящая в содружестве Украина. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Игры будут проходить с 20 по 27 августа 2020 года.

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