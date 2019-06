Контракт с форвардом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Андрей Зубков переходит в «Зенит»!



Andrey Zubkov in Zenit! The contract with the forward is for three years. #Zenitbasket pic.twitter.com/FkG1iuYoVu