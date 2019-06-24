https://static.news.ru/photo/05871624-9662-11e9-8951-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Зубков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал нападающего «Химок» Андрея Зубкова.

Контракт с форвардом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Андрей Зубков переходит в «Зенит»!



Контракт с форвардом рассчитан на три года.

//

Andrey Zubkov in Zenit! The contract with the forward is for three years. #Zenitbasket pic.twitter.com/FkG1iuYoVu — БК «Зенит» (@zenitbasket) 24 июня 2019 г.

В прошедшем сезоне 27-летний баскетболист набирал за подмосковные «Химки» в среднем по шесть очков за игру в Единой лиге ВТБ.

В составе сборной России он отыграл все матчи первого круга квалификации Кубка мира — 2019.

Разыгрывающий и атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло, покинувший расположение клуба, может вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), писал News.ru.