Баскетбольный клуб «Зенит» подписал нападающего «Химок» Андрея Зубкова.
Контракт с форвардом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Андрей Зубков переходит в «Зенит»!— БК «Зенит» (@zenitbasket)
Контракт с форвардом рассчитан на три года.
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Andrey Zubkov in Zenit! The contract with the forward is for three years.
#Zenitbasket pic.twitter.com/FkG1iuYoVu 24 июня 2019 г.
В прошедшем сезоне 27-летний баскетболист набирал за подмосковные «Химки» в среднем по шесть очков за игру в Единой лиге ВТБ.
В составе сборной России он отыграл все матчи первого круга квалификации Кубка мира — 2019.
Разыгрывающий и атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло, покинувший расположение клуба, может вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), писал News.ru.