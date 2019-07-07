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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поделилась деталями воспитания их сына.

Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел...