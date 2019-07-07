Легенда баскетбола, ныне владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт» американец Майкл Джордан хочет видеть свой клуб реальным претендентом на плей-офф.
Если мы достигнем такой стадии, когда будет понятно, что мы выходим в плей-офф, Майкл Джордан будет согласен платить налог на роскошь, — заявила генеральный менеджер клуба Митч Капчак.
“If we reach a point where it’s clear we can advance in the playoffs, Michael [Jordan] is willing to go into the luxury tax.” - Mitch Kupchak— Charlotte Hornets (@hornets)
7 июля 2019 г.
Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА и многими экспертами признаётся лучшим баскетболистом всех времён.
Ранее News.ru писал, что Джордан перевёл $2 млн пострадавшим от урагана «Флоренс».