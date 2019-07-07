Майкл Джордан Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Легенда баскетбола, ныне владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт» американец Майкл Джордан хочет видеть свой клуб реальным претендентом на плей-офф.

Если мы достигнем такой стадии, когда будет понятно, что мы выходим в плей-офф, Майкл Джордан будет согласен платить налог на роскошь, — заявила генеральный менеджер клуба Митч Капчак.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА и многими экспертами признаётся лучшим баскетболистом всех времён.

Ранее News.ru писал, что Джордан перевёл $2 млн пострадавшим от урагана «Флоренс».

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