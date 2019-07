Как сообщает официальный сайт клуба, игрок завершил выступления за команду по истечении контракта.

По истечении срока действия контракта Стефан Маркович покидает «Химки» / Stefan Markovich leaves Khimki, we thank him for 2 amazing years with the club! pic.twitter.com/AbBMmSf1kz