https://static.news.ru/photo/a6c42cf8-9332-11e9-bfc6-fa163e074e61_1024.jpg Шиейс Чепкосгей Фото: Shieys Chepkosgei/facebook.com

Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной.

Как сообщает Nairobi News, в 2016 году в допинг-пробе спортсменки, взятой на полумарафоне в Малайзии, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. За это Шиейс получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

4 июня 2019 года она была арестована, так как в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами. Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.

Meet Kenyan man Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei who had pretended to be & identified as a woman, going unnoticed for the longest period ever. pic.twitter.com/SUFmORXUeo — NT.co.ke (@NtKenya) June 19, 2019

В ходе допроса Шиейс заявил, что он «мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной». Суд состоится 21 июня.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России, писал News.ru.