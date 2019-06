Как сообщает Nairobi News, в 2016 году в допинг-пробе спортсменки, взятой на полумарафоне в Малайзии, были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона. За это Шиейс получила четырёхлетнюю дисквалификацию.

4 июня 2019 года она была арестована, так как в одной из кенийских больниц выдавала себя за медсестру, но её обман был раскрыт коллегами. Тюремные надзиратели установили, что задержанная на самом деле является мужчиной.