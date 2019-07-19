Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в своём Instagram-аккаунте опубликовал фотографию с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Ранее юные фигуристки группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Канышева — поделились фото с Черчесовым и форвардом национальной команды Артёмом Дзюбой.
17-летняя Загитова все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.