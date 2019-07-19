Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский прыгун в воду Александр Бондарь пробился в финал на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в корейском Кванджу.

В полуфинале россиянин показал 10-й результат — 426,60 балла. Все 12 участников финала получили олимпийские лицензии на Игры 2020 года в японском Токио. Медали в этом виде программы разыграют 20...