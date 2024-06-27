Более трети собаководов доверяют питомцам больше, чем своим партнерам Daily Start: более трети владельцев собак доверяют питомцу больше, чем партнеру

Более трети владельцев собак доверят животному больше, чем своему партнеру, сообщает Daily Star со ссылкой на соответствующее исследование. Больше половины участников заявили, что предпочли бы компанию питомца походам на свидания для поиска спутника жизни.

36% собаководов заявили, что избегали взаимоотношений с людьми, чтобы провести время с питомцем. Более того, каждый десятый участник исследования признался, что спровадил бы своего партнера из постели, чтобы освободить место собаке. При этом 11% утверждают, что позволяют животным расположиться на переднем пассажирском сиденье во время длительных автомобильных поездок.

Каждый пятый собачник признался, что тратит на подарки для питомца больше, чем на партнера. В то же время 58% расходуют до £100, чтобы отметить день рождения собаки.

Ранее тренер и методист кинологического центра Яна Орлова рассказала, что собаки могут учуять болезнь у человека по изменившемуся запаху. Она добавила, что такую чувствительность у животных можно развивать.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что родителям не стоит покупать ребенку собаку, предварительно не оценив предстоящие трудности. Он подчеркнул, что дети часто не могут в полной мере заботиться о питомце и невольно перекладывают ответственность на плечи старших родственников.