В России предложили создать новую криптовалюту В Ассоциации «НП РТС» предложили создать токенизированный рубль

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ЦБ уже внедряет в России цифровой рубль, но нужно предлагать миру что-то новое, заявил председатель совета директоров Ассоциации «НП РТС» Анатолий Гавриленко на II Евразийском экономическом форуме. Один из вариантов — создание токенизированного рубля. То есть новой криптовалюты, курс одной единицы которой мог бы соответствовать одному рублю.

Например, в Дубае предлагают токенизированные доллары. Сделали мы цифровой рубль — прекрасно, а почему нет токенизированного рубля? — заявил Гавриленко, выступая на сессии «Международные расчеты и цифровые активы».

По мнению Уорена Баффета, биткоин — это «крысиный яд в квадрате и вообще бессмысленный актив», но популярность биткоина не случайна, заметил Гавриленко.

Люди устали от кризисов, потеряли доверие к финансовым институтам. И чего они теперь хотят? Они хотят прозрачности транзакций, безопасности, анонимности и снижения цензуры, — пояснил он.

По мнению Гавриленко, наравне с созданием токенизированного рубля можно было бы подумать о создании стейблкоинов, привязанных, например, к питьевой воде.

II Евразийский экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил в Москве 24--25 мая. В нем приняли участие представители более 50 стран, свыше 650 представителей бизнеса из более чем 450 компаний.