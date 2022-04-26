В Германии предсказали сокрытие центробанками своих долларовых резервов

Ситуация с заморозкой активов Банка России может привести к тому, что центробанки других стран начнут скрывать свои долларовые резервы. Это может быть сделано путём создания «государственных подставных компаний», рассказал изданию Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

Он пояснил, что США используют свою национальную валюту в качестве оружия в конфликте с Россией. Это негативно влияет на статус доллара как самой важной резервной валюты мира.

Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им продолжать держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация, не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком. Валютные резервы можно скрыть, — сказал профессор.

По его мнению, регуляторы станут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала с помощью подставных компаний, из-за чего определить их владельца будут нельзя. Это позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что Народный банк КНР понизил 22 апреля курс юаня к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за одну единицу американской валюты. Данное значение является минимальным с 13 октября 2021 года. В текущем году власти страны намерены поддерживать курс юаня на «рациональном и сбалансированном уровне».