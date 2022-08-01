В ЦБ заявили об отсутствии предпосылок для деноминации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред ЦБ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в стране. По его словам, причин для этого нет никаких, пишут «Известия».

Представитель Центробанка пояснил, что любая деноминация проходит после периода гиперинфляции, как, например, в 1998 году, когда инфляционные процессы были масштабными. Проведённая тогда деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской валюте.

Она оказалась очень затратной и продолжительной, отметил заместитель председателя Банка России. Процесс изъятия и обмена старых купюр затянулся фактически на три года. В результате сотрудники банка обменяли 6 млрд банкнот.

Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать, — подытожил Белов.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года в России может возобновиться выпуск купюр номиналом в десять рублей. Ранее такие купюры находились в активном обращении, но их заменили на монеты в связи с быстрой изнашиваемостью.