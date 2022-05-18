Тинькофф Банк запретил добавлять к переводам подписи про Украину

Фото ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банк Тинькофф запретил своим пользователям добавлять к банковским переводам подписи, связанные с Украиной. Как сообщает в своём Telegram-канале Ксения Собчак, теперь нельзя отправить деньги с подписью «Слава Украине!», «Украина», «Зеленский», «ВСУ» и так далее.

При этом другие нейтральные и условно нейтральные сообщения отправить можно, например, перевод с подписью «Ахмат — сила» — дойдёт до получателя, — говорится в сообщении.

19 апреля основатель банка Олег Тиньков в социальных сетях резко выступил против спецоперации России на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны высокопоставленных чиновников, которые призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов. Тинькофф Банк, который носит имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение провести ребрендинг, чтобы «разорвать связь» с Тиньковым.