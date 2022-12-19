Стало известно, насколько подорожали в России корма для животных Зарубежные корма для животных за год подорожали на 20–30%, российские — на 30–65%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за резкого роста курса доллара в феврале и последующих санкций против России импортные корма для кошек и собак в стране подорожали на 20–30% в 2022 году по сравнению с прошлым. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова. Тем временем российские производители, занимая нишу уходящих компаний и закладываясь на экономические риски, подняли цены гораздо сильнее.

Ряд импортных кормов в конце февраля и в марте подорожал вдвое, затем цены начали постепенно снижаться. В результате по итогам года рост составляет от 20% до 30% (по сравнению с 2021-м. — NEWS.ru). Отечественные производители свои цены подняли на порядок выше, чем зарубежные, — на 30–65%. Тем самым они почти выровняли цены на собственную продукцию с импортом, — рассказала NEWS.ru Поташова.

Впрочем, ряд производителей кормов пытается не допустить резкого увеличения стоимости, но для этого им приходится удешевлять ингредиенты.

Один из известных производителей выпускал корм, в котором основным ингредиентом было мясо ягненка. Во второй половине года состав данного корма изменился, теперь он может включать мясо индейки или рыбу. Естественно, это позволило компании повышать цены более «сдержанно», — добавила Поташова.

Сокращение в ассортименте зоомагазинов зарубежных кормов также происходит из-за сложностей с международными платежами в России и проблем с логистикой. Необходимость разрабатывать новые маршруты поставок сказывается и на стоимости товаров.

Из-за сложной логистики увеличилось время поставок, и сам процесс стал дороже для поставщиков. Если раньше фура загружалась в Европе и ехала напрямую в Россию, то из-за новых ограничений для грузоперевозчиков автомобильные маршруты разрабатывают заново. Морским путем отправляются контейнеры через Турцию, но это совсем не оптимальный логистический вариант, — добавляет главный редактор медиакомпании «Зооинформ» Татьяна Катасонова.

В августе компания Purina (входит в швейцарскую Nestle) из-за проблем с логистикой приостановила производство и продажу в России кормов под брендами Friskies, Gourmet, Cat Chow, Dog Chow и Darling Dog. При этом на полках магазинов остались марки Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan. Позже, с 10 октября, Россия ввела контрсанкции против зарубежных перевозчиков. Грузовикам компаний из Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии и стран Евросоюза запретили въезд в РФ. Однако еще до этого часть европейских транспортных компаний перестала работать с российскими клиентами.

Подробнее о том, как изменилось качество кормов с началом санкций и что происходит с лекарствами для животных — в эксклюзивном материале NEWS.ru.