Как уход западных зоотоваров ударил по собакам и кошкам в России Цены на питание для животных поднимаются, а вот качество пока нет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Рынок зоотоваров после февральской встряски до сих пор «лихорадит». С одной стороны, из России ушел ряд западных производителей, а с другой, их, как умеют, заменяют отечественные. Впрочем, последние в основном показывают только такие же высокие цены, но не качество. Как изменились стоимость и состав кормов для животных за этот год, почему лекарства становятся дефицитными и что будет дальше, расскажет NEWS.ru.

Дорожает и будет дорожать

Владельцы домашних животных, в первую очередь кошек и собак, ощутили мгновенный рост стоимости кормов весной. За 2022 год, согласно данным компании NielsenIQ, в среднем сухие и влажные корма подорожали на 20–25%. Резкий скачок цен произошел в экономсегменте, где рост ценников составил до 40%.

Статистику аналитиков подтверждают представители розничных сетей, которые ждут, что цены продолжат расти.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ряд импортных кормов в конце февраля и в марте подорожал вдвое, затем цены начали постепенно снижаться. В результате по итогам года рост составляет от 20% до 30% (по сравнению с 2021-м. — NEWS.ru). Отечественные производители свои цены подняли на порядок выше, чем зарубежные, — на 30–65%. Тем самым они почти выровняли цены на собственную продукцию с импортом, — рассказала NEWS.ru руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова.

Но ряд компаний, производящих корма, пытаются не допустить резкого увеличения стоимости собственной продукции. Правда, за счет удешевления ингредиентов.

«Один из известных производителей выпускал корм, в котором основным ингредиентом было мясо ягненка. Во второй половине года состав данного корма изменился, теперь он может включать мясо индейки или рыбу. Естественно, это позволило компании повышать цены более „сдержанно“», — добавила Поташова.

В августе компания Purina (входит в швейцарскую Nestle) из-за проблем с логистикой приостановила производство и продажу в России кормов под брендами Friskies, Gourmet, Cat Chow, Dog Chow и Darling Dog. При этом на полках магазинов останутся марки Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Санкции или Россельхоз: кто добьет

По мнению большинства ветеринарных врачей, постоянная или резкая смена рациона может навредить здоровью питомца. Поэтому клиенты зоомагазинов обычно покупают для любимцев товары одного и того же бренда и болезненно реагируют на отсутствие их на полке.

Впрочем, отрасль уже несколько лет работает при регулярных запретах Россельхознадзором продукции из тех или иных стран. Что приводит к дефициту ряда товаров.

Начиная с 2015 года Россельхознадзор запрещал ввоз отдельных марок кормов с отдельных заводов. Особенно ситуация обострилась с 2019-го, когда некоторые страны были «закрыты» полностью из-за выявленных ведомством нарушений. Претензии вызывает в том числе несоответствие реального компонентного состава заявленному на упаковке. При этом никто из ученых не может объяснить, как может повлиять на здоровье животного присутствие остаточных следов курицы или ягненка в корме, где основным ингредиентом является кролик, — пояснила NEWS.ru генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Надзорное ведомство ввело понятие «переходного периода» для

отдельных зарубежных компаний и в ручном режиме разрешает ввоз продукции с определенных заводов, в том числе европейских.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ноябре текущего года Россельхознадзор провел очередное совещание с отраслевыми союзами и ассоциациями по вопросам импорта зарубежных кормов и кормовых добавок в Россию.

Все в отрасли были обеспокоены возможным закрытием новых стран, но в итоге произошло продление так называемого «переходного периода». Россельхознадзор на данный момент не заинтересован в «закручивании гаек», ввоз кормов в Россию и так сократился. При этом до сих пор не открыта Америка, Канада, запрещена продукция из Чехии даже от тех поставщиков, которые хотели бы работать с российскими партнерами, — сообщила главный редактор медиакомпании «Зооинформ» Татьяна Катасонова.

Согласно информации Россельхознадзора, на данный момент поставки без ограничений осуществляются из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств — членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и некоторых других стран. Кроме того, разрешен экспорт кормов и кормовых добавок для непродуктивных (собаки, кошки и прочие домашние питомцы) животных 36 компаниям Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии и Дании.

Сокращение в ассортименте зоомагазинов зарубежных кормов также происходит из-за сложностей с международными платежами в России и проблем с логистикой. Необходимость разрабатывать новые маршруты поставок сказывается и на стоимости товаров.

Из-за сложной логистики увеличилось время поставок, и сам процесс стал дороже для поставщиков. Если раньше фура загружалась в Европе и ехала напрямую в Россию, то из-за новых ограничений для грузоперевозчиков, автомобильные маршруты разрабатывают заново. Морским путем отправляются контейнеры через Турцию, но это далеко не оптимальный логистический вариант, — подчеркнула Татьяна Катасонова.

Российские корма постепенно занимают рынок

Основная масса российских покупателей кормов для животных не чувствует какого-то существенного дефицита товаров при походе в магазин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики NielsenIQ подсчитали, что в 2022 году доля брендов, импортированных в Россию, показывает сокращение в структуре продаж товаров для животных, однако и год назад, и сейчас она составляла около 5% в натуральном выражении. Большая часть продаж (около 85%) в натуральном и в денежном выражении как приходилась, так и приходится на зарубежные бренды, произведенные на территории России.

Локализованные заводы, в том числе предприятия Mars и Nestle, продолжают работать, но приостановлено строительство новых фабрик. Также можно говорить об определенном сокращении ассортимента локализованных брендов, — добавила Татьяна Колчанова.

При этом все опрошенные NEWS.ru представители отрасли говорят об активизации российских производителей, которые стремятся занять долю рынка, освобождаемую иностранцами. По оценкам Союза предприятий зообизнеса, в стране действует около 130 отечественных производств кормов для кошек и собак.

Все сети невольно переходят на российские бренды. Мы в своих магазинах сейчас формируем ассортиментную линейку новых кормов российского производства: часть товаров получают хорошие оценки покупателей, но часть марок мы отсеиваем. При этом у отечественных производителей бывают перебои в поставках: они не были готовы к резко возросшим объемам, — комментирует NEWS.ru руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова.

Российские компании строят новые заводы, запускают дополнительные производственные линии. Но, по словам Татьяны Катасоновой, они работают в основном на иностранном оборудовании и часто используют готовые рецептуры, купленные за рубежом. А это создает сложности для развития.

Сейчас используется мировой опыт, у предприятий есть современные технологические линии. Но «холистики» (корма высокого качества с добавлением всех необходимых животному микро- и макроэлементов), специализированные корма, корма для ветеринарных диет пока в России не производят. Для этого нужны добавки и сырье самого высокого уровня, а разрабатывать их могут только ветеринарные диетологи с конкретным опытом, — подчеркнула она.

Новые бренды, чтобы нивелировать разницу в «классе» с традиционными игроками рынка, могут использовать недостоверную рекламу или искажать классификацию кормов по классам для увеличения собственных продаж.

Каждый производитель считает себя суперпремиальным. Но мы видим, что после событий марта в составе сухих кормов содержание мяса снизилось. На лицевой стороне упаковки может быть написан высокий процент мяса, но не все указывают, что имеют в виду сырой продукт. Реальный процент дегидратированного сырья, из которого состоит готовый корм, приводится только на обороте в таблице состава, и он обычно намного ниже, — сетует Валентина Поташова.

Здоровье стало дефицитным

Проблемы по-прежнему есть у людей, которым нужны лечебные корма для питомцев. Иностранные производители сократили собственные ветеринарные линейки в России, а отечественные пока не могут заместить выпавшие объемы продукции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диет на рынке стало меньше, выбор и покупка затруднены. Владельцам приходится искать нужный продукт. Более или менее стабильная ситуация с итальянскими диетическими кормами: они без перебоев поставляются в Россию. Самая большая проблема — с точностью назначения диет. Врачи не уделяют этому достаточно внимания, пишут на бумажке несколько вариантов на выбор, и владельцам бывает трудно разобраться самостоятельно, — объясняет специалист ресурса «Кормите питомца правильно» Елена Федорова.

При этом она добавила, что диетические корма требуются не только животным с хроническими заболеваниями, но при отравлениях, аллергиях и заболеваниях мочевыводящих путей. И некоторым животным такое питание нужно всю жизнь.

Не стоит ждать помощи и от параллельного импорта: ветеринарные сертификаты для прохождения таможни выдаются производителям, а не поставщикам-перекупщикам. То есть если завод свою продукцию продавать в России не хочет, то в страну она не попадет, пояснила Татьяна Катасонова.

Помимо ветеринарных кормов, существует определенный дефицит лечебных препаратов.

Большие трудности с вакцинами. Все, что к нам попадает, очень быстро исчезает с полок. При этом в ветеринарных клиниках также ощущается нехватка препаратов. Естественно, это создает угрозу для здоровья питомцев и дополнительные неудобства для людей, так как, к примеру, невакцинированное животное нельзя перевозить в общественном транспорте — поезде или самолете, — говорит Валентина Поташова.

Опрошенные ветеринарные клиники подтвердили NEWS.ru перебои с поставками вакцин. При закупках представителям клиник выдают ограниченные партии товара, но предлагают «в нагрузку» непопулярные лекарства.

Вечный спор: заводской корм против «натуралки»

Представители розничных сетей фиксируют заметные изменения в поведении потребителей. Если год назад они могли себе позволить полностью сбалансированные корма супер-премиум и холистик-класса, то сейчас основной критерий — цена. И часть покупателей были вынуждены перейти на более дешевые корма, говорит Валентина Поташёва.

По мнению ветеринарного сообщества, покупатели могут довольное долго искать конкретное питание для своего питомца.

Случается, состав корма меняется по инициативе производителя, но информация об этом никак не отражается на упаковке. Например, слово «мясо» в составе может скрывать совершенно разные смеси. Нестабильность состава кормов отрицательно влияет на состояние животных, подчас вызывая острые состояния или отказ от корма. Вот и приходится владельцам предлагать питомцу все новые и новые варианты, — говорит специалист ресурса «Кормите питомца правильно» Елена Федорова.

Также, по словам главы сети зоомагазинов Валентины Поташевой, часть владельцев кошек и собак (в основном последних) переходят на «натуралку». Теперь они считают покупку готовых кормов нецелесообразной.