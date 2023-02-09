Стало известно, как подорожал алкоголь в заведениях Импортный алкоголь в ресторанах, барах и кафе подорожал на 40–80% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежные алкогольные напитки в заведениях подорожали за год на 40–80%, сообщил NEWS.ru вице-президент Барменской ассоциации России Александр Поздняков. Среди причин — инфляция и усложнение логистики. Кроме того, поставщики импортного алкоголя больше не вкладываются в маркетинг, как раньше, и предлагают заведениям меньше скидок и акций.

В среднем подорожание импортных напитков составило от 40% до 80% за год в зависимости от брендов, наличия продукции на складах в тот или иной момент, перебоев с поставками. В этом году ресторанам, чтобы сохранить поток клиентов, придется сдерживать цены, — говорит Поздняков.

Впрочем, в заведениях и сейчас прибегают к разным уловкам — уменьшают порции крепких напитков с 50 миллилитров до 40 миллилитров, а в бокал вина наливается не 150 миллилитров, а 125. Стоимость изготовления коктейлей для заведения снижается за счет использования более дешевых аналогов тех или иных ингредиентов.

Подробнее о том, как россияне начали экономить на алкоголе в заведениях и что происходит с импортозамещением западных напитков, — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

В ноябре 2022-го Минпромторг включил в список параллельного импорта почти 40 зарубежных брендов, том числе шотландский виски White Horse, американский виски Jack Daniels, ирландский ликер Sheridan’s, американский бурбон Jim Beam, немецкий ликер Jägermeister, барбадосский ликер Malibu и ряд других напитков. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, допустили, что после этого вырастет объем поддельного алкоголя как в магазинах, так и в ресторанах.