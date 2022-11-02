Собственникам квартир рассказали об их возможном выселении Адвокат Рыжкова: собственник рискует лишиться квартиры из-за задолженностей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова заявила, что собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам. При этом взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт сослалась на п. 5 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве». По ее мнению, взыскание квартиры возможно в случае, если у должника нет денежных средств. Адвокат также напомнила, что единственное жилье не может быть конфисковано.

Рыжкова уточнила, что на долю в квартире могут претендовать кредиторы. У них также есть право обратиться в суд, чтобы взыскать средства из доли супруга, подчеркнула эксперт.