Россиянам рассказали, можно ли скопить много денег в настоящее время Эксперт Сычков: следует ежемесячно отчислять 5–10% дохода на непредвиденные ситуации

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Получение высокой прибыли для человека означает изучение инструментов для приумножения капитала. При этом «быстрого и надежного» способа обогащения не существует. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Он отметил, что существуют традиционные надежные способы накопления. Например, банковские вклады позволят сохранить отложенные деньги и дадут доход, перекрывающий инфляцию. По мнению эксперта, ежемесячно следует отчислять от своего дохода 5–10% на случай непредвиденных обстоятельств. По словам Сычкова, главным плюсом такого инструмента является его ликвидность.

Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария — ты можешь хорошо заработать, а можешь все потерять, — рекомендовал он.

Все остальные финансовые инструменты требуют определенных навыков, знаний и умений. При этом, по словам эксперта, они не гарантируют положительный результат.

Ранее директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин заявил, что при выборе способов сохранить свои средства следует опираться на понятные человеку рыночные механизмы. По его мнению, наиболее надежными являются ценные бумаги — акции и облигации.