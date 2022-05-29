Россиянам посоветовали, в каких валютах следует хранить сбережения Аналитик Вязовский: россиянам следует хранить средства в золоте, рублях и валюте

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты. Исключение составляют доллары и евро. Вице-президент компании «Золотой калан» Алексей Вязовский в беседе с радио Sputnik посоветовал, следует ли сейчас покупать наличную валюту и как наиболее выгодно сохранить свои сбережения.

По мнению аналитика, простому потребителю следует брать пример с ЦБ и распределять свои средства по разным «кубышкам».

Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живём в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых, — полагает он.

При выборе покупки валюты необходимо ориентироваться на то, с какими странами в настоящее время активно сотрудничает Россия. В частности, он посоветовал присмотреться к юаням, поскольку страна «очевидно, переориентируется на Восток». также можно обратить внимание на валюту арабских стран и если человека не пугает высокий спрэд — разница между ценой покупки и ценой продажи — можно приобрести что-то из этих вариантов.

А доллары и евро логично приобретать перед зарубежной поездкой, резюмировал аналитик.