Россиянам объяснили, почему низкие цены вредят экономике Доцент Хачатурян: отсутствие импорта снизит качество отечественных продуктов

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Рядовые граждане видят плюсы так называемой дефляции — снижения цен на товары и услуги, но они не знают о её минусах. Для их понимая следует знать, как работает экономика. Об этом заявил в интервью ПРАЙМ доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Исчезновение импортных товаров создаёт тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортёров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление, — объяснил специалист.

Он добавил, что в подобном случае складывается типичная для позднего СССР ситуация, когда предприятия работали и производили большое количество продукции, но она не пользовалась спросом из-за своего низкого качества и отсутствия учёта того, что действительно необходимо покупателям. В связи с этим люди старались купить дефицитные вещи иностранного производства.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне, она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. В Минэкономразвития полагают, что основными факторами дефляции в стране стали невысокая покупательская активность и укрепление рубля.