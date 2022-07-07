Россиянам назвали сроки, когда доллар будет стоить 70 рублей Аналитик BitRiver Антонов: доллар достигнет отметки в 70 рублей к концу июля

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

С начала текущей недели укрепление доллара к рублю составило более 20%. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, к отметке 70 рублей за доллар американская валюта может вернуться довольно быстро и в дальнейшем закрепится в коридоре 70-80 рублей. Такой прогноз эксперт сделал в интервью агентству ПРАЙМ.

Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли, — предположил аналитик.

Он напомнил, что глава Минфина Антон Силуанов призвал ориентироваться на курс в рамках 70-80 рублей за доллар. Антонов полагает, что в ближайшие дни власти должны определить методы вывода курса на оптимальный для экономики страны уровень. При этом само по себе ослабление не должно стать слишком сильным, дабы не вызвать недовольство Центробанка быстрым подорожанием доллара и евро.

Аналитик считает, что доллар закрепится на отметке в 70 рублей уже к концу июля. Курс евро к этому времени составит около 73 рублей. Однако он не исключил ситуации, когда ослабление евро на мировом валютном рынке приведёт к тому, что обе валюты будут стоить одинаково.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов предположил, что ослабление рубля к доллару, евро и юаню могло произойти только при условии непосредственного участия государства. Он напомнил, что в правительстве в качестве приемлемого называли курс в районе 70–80 рублей за доллар.