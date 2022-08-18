Названы три способа спасти сбережения от инфляции Аналитик Звездин заявил, что защитить средства от инфляции может покупка облигаций, недвижимости и валюты

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Покупка облигаций, недвижимости и иностранной валюты поможет сберечь средства от инфляции, заявил финансовый аналитик Артем Звездин в беседе с Lenta.ru. Однако для того, чтобы заниматься приобретением подобных активов, необходимо иметь обширные знания финансового рынка, считает эксперт.

Говоря об облигациях, Звездин отмечает, что государственные и муниципальные ценные бумаги в среднем имеют доходность в районе 7–8%. Наиболее эффективным средством защиты от инфляции являются корпоративные облигации.

Есть несколько интересных вариантов покупки корпоративного долга, которые позволят получить доходность в 10–12%, что близко к реальной инфляции, — утверждает специалист.

При этом владелец облигаций должен понимать, что в отношении компании могут быть введены санкции и есть риски невозврата долга.

Что касается недвижимости, аналитик подчеркивает важность сезона, в который она приобретается. По его словам, летом жилье значительно падает в цене, а при условиях санкционного давления эта тенденция будет актуальна в следующие четыре года.

Недвижимость в России падает в цене уже третий месяц подряд, причем падает достаточно сильно. За последние три месяца стоимость недвижимости рухнула на четыре процента на фоне увеличенной инфляции, — отмечает Звездин.

Также он считает, что уберечь средства от инфляции поможет покупка иностранной валюты, особенно долларов и евро. Закупать ее необходимо у брокеров, которые не взимают комиссию. При этом специалист предостерегает от покупки гонконгских долларов и юаней, поскольку они в скором времени могут потерять в цене.

Ранее в Министерстве экономического развития спрогнозировали, что инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, в 2023-м — 5,5%.