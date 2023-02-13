Названы пять способов заработка с помощью банковских карт Эксперт Артемьева перечислила пять способов использования банковских карт с максимальной выгодой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева привела NEWS.ru пять способов получения максимальной выгоды от использования банковских карт. По ее словам, они помогут сэкономить средства и даже немного заработать. И дело не только в кешбэке, хотя его аналитик ставит на первое место.

Как пользоваться карточкой с максимальной выгодой? Первое — кешбэки и программы лояльности. Они есть у всех крупных банков. Это и кешбэки за покупки в определенных категориях, мили за покупки авиабилетов или скидки за покупки в магазинах-партнерах. Обычно размер кешбэка колеблется от 1% до 10% в зависимости от категории трат и выплачивается раз в месяц либо рублями, либо бонусными баллами, которыми можно расплатиться в магазинах-партнерах, — сказала Артемьева.

Второй способ — получение процентов на остаток на банковском счете. Можно даже не открывать накопительный счет и получать 2–3% годовых. Заказать карту с начислением процентов на остаток на счете можно в каждом крупном банке и перевести деньги на нее. Третий способ — использовать овердрафт, то есть небольшой лимит, по которому можно воспользоваться деньгами банка, если свои закончились. При этом если вернуть деньги, не нарушив условия овердрафта, то проценты (существенно ниже, чем по кредитке) платить не придется.

Также Артемьева советует пользоваться кредитками, погашая долги до истечения беспроцентного периода.

Если у вас есть постоянный источник доходов, с помощью кредитки можно и заработать. Переводите заработную плату на доходный депозит и тратьте деньги только с кредитки. Погасите долг до истечения беспроцентного периода — и вот ваша зарплата вместо того чтобы быть потраченной заработала небольшой процент сверху, — пояснила эксперт.

Последний способ — снижение или отмена стоимости обслуживания карты. Как, правило, в банках обнуляют эти платежи зарплатным и пенсионным клиентам, а также тем, кто выполняет требуемые условия по обороту или неснижаемому остатку.

Перенесите зарплату в банк, картой которого вы пользуетесь или по карте которого поддерживаете требования по неснижаемому остатку, — советует Артемьева.

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации на Украине, граждане России и отечественные компании сняли со счетов в банках 111,3 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за два года. Россияне опасались, что деньги будут заблокированы на их счетах. Впоследствии эта сумма росла, и граждане несколько раз в течение года начинали активно снимать деньги. Эксперты в таких случаях советуют не поддаваться панике, заверяя, что банкам и государству всегда хватит денег для выплаты средств.