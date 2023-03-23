Названы цены на путевки в открывшийся для россиян Китай Эксперт Аханова: туры в Китай подорожали минимум вдвое за три года локдауна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туры в Китай после начала их продаж подорожали минимум вдвое по сравнению с ценами конца 2019 года, когда страна начала закрываться для туристов из-за коронавируса. Об этом NEWS.ru сообщила бывший pr-директор оператора Tez Tour, тревел-эксперт Лариса Аханова. Причина — наличие только дефицитной регулярной перевозки вместо ранее субсидированных властями КНР чартеров, а также рост юаня к рублю. При этом некоторые агентства уже начинают просить доплату за бронирование визита в консульство.

В 2019 году экскурсионный тур, например, в Шандун на двоих стоил 150-170 тыс. руб. со всеми перелетами, междугородними поездами и неделей проживания в отелях 4-5 звезд на завтраках. Недельный отдых с перелетами и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками на острове Хайнань на двоих стоил примерно так же, а если это был трехзвездочный отель, то можно было найти путевки до 100 тыс. руб. Теперь все это уже продается или будет продаваться минимум вдвое дороже, — рассказала NEWS.ru Аханова.

Экскурсионные туры предлагают уже сейчас, а вот привычные россиянам групповые безвизовые туры на Хайнань пока не стартовали. По прогнозам Ахановой, они возобновятся не раньше ноября: властям нужно согласовать план действий на случай новой пандемии и решить другие вопросы.

Если же россиянин хочет поехать в Китай сейчас, он (или турагент за него) должен записаться на собеседование в консульство КНР, в которое из-за ажиотажа в лучшем случае удастся прийти в конце апреля. И некоторые турагентства уже неплохо на этом зарабатывают. Как сообщили NEWS.ru в уполномоченном агентстве оператора Tez Tour, компании «Время путешествий», их представители бронируют слоты в консульстве на конец апреля за 20 тыс. руб. за человека.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил NEWS.ru, что объединение уже направило запросы в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы с просьбой назвать сроки возобновления групповых поездок по безвизовым спискам туроператоров. Соглашение о привычных безвизовых тургруппах между двумя странами формально уже действует, но власти пока согласовывают порядок утверждения списков туристов. При этом Мурадян более оптимистичен, чем Аханова. Он рассчитывает, что возвращение безвизовых групповых туров анонсируют уже на этой неделе, а первые рейсы с такими туристами полетят уже в мае.

Более подробно о возвращении туризма в Китай и ценах на отдых — в материале NEWS.ru.