Названа сумма, которую стоит хранить дома в виде наличных Экономист Беляев посоветовал хранить до половины ежемесячного дохода наличными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половину ежемесячного дохода стоит хранить дома в виде наличных, посоветовал доктор экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что эти деньги необязательно ежедневно носить с собой в кошельке. По его словам, отложенные наличные не стоит тратить на импульсивные покупки — они должны играть роль резерва.

Лучше оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Причем необязательно носить их ежедневно с собой в кошельке. Эти деньги могут просто лежать дома. <...> Наличная форма должна в значительной степени играть роль резерва, — пояснил эксперт.

Наличные деньги могут использоваться в экстраординарных ситуациях. Как пояснил Беляев, их можно применить в том случае, если при безналичном расчете отключилось электричество или произошли технические сбои.

Юрист Илья Русяев ранее предупредил, что передача денег в долг друзьям или знакомым несет определенные риски, поэтому важно соблюдать необходимые формальности. По его словам, при займе свыше 10 000 рублей необходимо составить расписку, заверяющую получение денег. Юрист добавил, что в расписке имеет смысл предусмотреть штрафные санкции на случай просрочки платежа, например, фиксированный штраф или повышенные проценты.