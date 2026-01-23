Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:32

«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности

Доцент Щербаченко посоветовал откладывать 10–20% доходов на финансовую подушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Формирование финансовой подушки безопасности является шагом к свободе и стабильности, и для ее создания стоит откладывать 10–20% от доходов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой резерв служит страховкой на случай непредвиденных обстоятельств и не должен использоваться для крупных покупок.

Формирование подушки финансовой безопасности — это шаг к свободе и финансовой стабильности. Как ее создавать? Определите размер — идеально он должен обеспечивать вам пять — семь месяцев жизни, включая все расходы: аренда, еда, коммуналка, транспорт. Если работа не очень стабильная, лучше, чтобы подушка финансовой безопасности была до 12 месяцев. Начните откладывать регулярно. Автоматизируйте процесс. Если хотите упростить, откладывайте 10–20% от зарплаты. Это не инвестиции, а страховка на черный день. Поэтому не стоит тратить деньги из подушки финансовой безопасности на дорогие покупки, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что размер накоплений следует рассчитывать, исходя из ежемесячных трат, умножая их сумму на необходимое количество месяцев. По его словам, стоит выбирать надежные финансовые инструменты, например банковские вклады или накопительные счета.

Рассчитать необходимый размер финансовой подушки безопасности просто — сложите все ежемесячные траты и умножьте на количество месяцев. Затем выберите способ накопления, например вклад или накопительный счет, получайте проценты. Не стоит держать деньги дома в наличных из-за риска кражи и потери от инфляции. Контролируйте и пополняйте подушку финансовой безопасности. Если доходы повысились, увеличьте накопления, — резюмировал Щербаченко.

Ранее инвестор Евгений Шавнев заявил, что большая часть россиян, владеющих дополнительной недвижимостью, предпочитают зарабатывать на сдаче квартиры в аренду, а не на перепродаже, так как она остается гарантированной подушкой безопасности. По его словам, речь идет о 63% владельцев объектов.

деньги
россияне
советы
вклады
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Володин раскрыл, какой закон о мигрантах скоро вступит в силу
Шарлотка без разрыхлителя — пышность дает трюк с яйцами
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.