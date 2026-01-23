«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности

Формирование финансовой подушки безопасности является шагом к свободе и стабильности, и для ее создания стоит откладывать 10–20% от доходов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой резерв служит страховкой на случай непредвиденных обстоятельств и не должен использоваться для крупных покупок.

Формирование подушки финансовой безопасности — это шаг к свободе и финансовой стабильности. Как ее создавать? Определите размер — идеально он должен обеспечивать вам пять — семь месяцев жизни, включая все расходы: аренда, еда, коммуналка, транспорт. Если работа не очень стабильная, лучше, чтобы подушка финансовой безопасности была до 12 месяцев. Начните откладывать регулярно. Автоматизируйте процесс. Если хотите упростить, откладывайте 10–20% от зарплаты. Это не инвестиции, а страховка на черный день. Поэтому не стоит тратить деньги из подушки финансовой безопасности на дорогие покупки, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что размер накоплений следует рассчитывать, исходя из ежемесячных трат, умножая их сумму на необходимое количество месяцев. По его словам, стоит выбирать надежные финансовые инструменты, например банковские вклады или накопительные счета.

Рассчитать необходимый размер финансовой подушки безопасности просто — сложите все ежемесячные траты и умножьте на количество месяцев. Затем выберите способ накопления, например вклад или накопительный счет, получайте проценты. Не стоит держать деньги дома в наличных из-за риска кражи и потери от инфляции. Контролируйте и пополняйте подушку финансовой безопасности. Если доходы повысились, увеличьте накопления, — резюмировал Щербаченко.

