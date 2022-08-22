Курс евро к доллару упал ниже $0,9935 впервые за 20 лет

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935, в последний раз такой уровень европейской валюты по отношению к американской был зарегистрирован в 2002 году, следует из данных торговой площадки Forex Capital Markets. По состоянию на 18:52 по мск курс евро к доллару снижался до отметки в $0,9932 с уровня закрытия торгов прошлого дня — $1,0034.

По данным на 18:29 по мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:51 по мск этот показатель составлял 0,9931.

При закрытии торгов на Московской бирже доллар рос до 59,87 рубля, евро снижался до 59,48 рубля.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предположил, что наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро. По его словам, это говорит о том, что инвесторы верят глобально в доллар, в то, что Федеральный резерв США будет повышать ставку, и в то, что ситуация в Штатах будет намного лучше, чем в Евросоюзе.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инцестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что для того, чтобы доллар рухнул ниже 50 рублей, профицит валютного рынка должен достичь определённых размеров.