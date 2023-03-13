Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с начала марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 1 марта, следует из данных МосБиржи. Падение валюты связывают с новостями об обострившемся банковском кризисе в США.

На 14:23 мск доллар подешевел на 1,13 рубля — до 74,97 рубля. Евро же опустился ниже 80 рублей и составил 79,93 рубля. При этом юань потерял 9 копеек и остановился на отметке 10,88 рубля.

9 марта руководство одного из крупнейших банков Silicon Valley (SVB) сообщило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами и попытке восполнить потери за счет выпуска акций на сумму $2,25 млрд. В этой связи держатели ценных бумаг стали массово снимать деньги, хранящиеся на счетах кредитора, из-за чего отток капитала превысил все мыслимые нормы и SVB объявил о своем банкротстве.

Вслед за ним в США объявили о закрытии расположенного в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.