Красная икра подешевела в опте на 25%: что будет с розницей к Новому году Экономист Чеглов: к началу декабря цены на красную икру упадут на 10–15%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Дальнем Востоке резко снизились оптовые цены на красную икру. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в ноябре оптовики предлагали ее в среднем по 3500 руб. за килограмм, что на 25% меньше, чем год назад. NEWS.ru рассказывает, на сколько икра подешевеет в рознице и когда лучше покупать деликатес к новогоднему столу.

Как упали оптовые цены на икру

Цены на икру горбуши в регионах Дальнего Востока в ноябре снизились на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, пишет РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). В среднем она стоит сейчас 3500 руб. за килограмм при оптовой покупке.

Икра кеты стоит на уровне прошлого года — около 4000 руб. за килограмм. Однако оптовики предлагают ее и по 3500 руб. за килограмм, и это на 12% меньше, чем год назад, отметили в ВАРПЭ.

Почему снижаются оптовые цены

Главная причина снижения цен — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, за три квартала 2023 года было произведено 21,1 тыс. тонн красной икры — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн). Нынешняя лососевая путина стала одной из рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше — 678 тыс. тонн — было только в 2018 году. «Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — пояснил Зверев.

До этого о скором снижении цен на красную икру и горбушу говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков. В начале ноября он заявил, что у рыбаков на Дальнем Востоке уже в полтора раза подешевела горбуша — самый массовый из добываемых в России вид лососевых. Глава ведомства рассчитывает, что ретейлеры быстро отреагируют и тоже перепишут ценники.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что происходит с розничными ценами на икру

С 2000 года (именно с этого года Росстат наблюдает за ценами на этот продукт) средняя розничная цена икры лососевых выросла в 9,3 раза — с 675,2 руб. до рекордных 6293 руб. за килограмм (в июне 2023-го).

С февраля 2020 года (по июнь 2023) она взлетела на 74%. С февраля 2022 года по июнь 2023-го — подорожала на 16,2%. Но самый резкий рост цен пришелся на период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Тогда всего за три месяца стоимость деликатеса подскочила сразу на 9,5% (с 4048 до 4432 руб.).

Из данных Росстата следует, что стоимость икры непрерывно повышалась с августа 2022 года, но в конце нынешнего лета тенденция изменилась, и цены пошли вниз. Так, в августе икра подешевела на 0,8%, в сентябре — на 0,6%, в октябре —- уже на 2,5% (к сентябрю).

О снижении цен говорят и данные «Чек Индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». С 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6000 руб. за килограмм. А вот в Москве картина отличается от данных в целом по России. В столице красная икра в октябре — ноябре 2023 года была в среднем на 5% дороже, чем год назад, и стоила около 7100 руб. за килограмм, зафиксировал «Чек Индекс».

От чего зависит цена на икру

В магазинах средняя стоимость килограмма настоящей красной икры варьируется от 3500 руб. до 7000 руб. за килограмм, сообщается на сайте об актуальных ценах на товары и услуги в России Skolkos.ru.

По словам Германа Зверева, на цену на полке влияет качество готовой икры, а оно зависит в том числе от вида рыбы, месяца и района вылова, рецептуры засолки и технологии производства. Этим объясняется то, почему как в опте, так и в рознице икра одного и того же объема или типа фасовки может значительно отличаться по цене.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько красной икры едят россияне

По оценкам президента ВАРПЭ, россияне ежегодно в период с 2009 по 2022 год употребляли около 15–20 тыс. тонн красной икры. Это больше, чем объем потребления в СССР. В Советском Союзе в 1970-е и начале 1980-х годов производилось менее 10 тыс. тонн красной икры, уточняет Зверев.

По прогнозу ассоциации, по итогам 2023 года производство красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. тонн.

Будет ли икра и дальше дешеветь

Оптовые и розничные цены на икру в значительной степени коррелируют, но сопоставимого с оптовыми снижения в рознице не будет, рассказал NEWS.ru генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, в июле — сентябре цены в опте упали на 34,8% (за октябрь данных Росстата пока нет), до 2880 руб. за килограмм. В рознице же за тот же период они опустились лишь на 1,4%, а в июле — октябре — на 4,1% (до 6060 руб. за килограмм.) «При сохранении текущего уровня оптовых цен в рознице цены в перспективе двух-трех месяцев могут снизиться еще на 12–15%», — прогнозирует Плугов.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов напомнил NEWS.ru, что многие товарные потоки идут в регионы через Москву и, самое главное, через множество посредников. «Доля рыболовов в розничной цене на условном прилавке в столице малозначительна. Остальное — посредники, транспортники и торговцы, конечно. Плюс многие торговые сети уже закупили продукт под праздничную торговлю. По старым (высоким. — NEWS.ru) ценам, и их надо еще «отбить», — отметил он.

Поэтому, по прогнозу эксперта, в ближайшие две-три недели розничные цены на икру в регионах снизятся примерно на 15% (там денег у населения меньше), а в Москве — не более чем на 10% (если больше, то лишь в качестве акции). Причем скорее потому, что новость о внезапных успехах рыболовов уже «растрезвонили». Не отреагировать нельзя, ведь ФАС не дремлет. «Ретейлеры будут вынуждены пожертвовать частью маржи, но больше снизить цены нельзя. Ведь надо заработать и всех участников цепочки накормить, и не провалить продажи более дорогой и деликатесной икры, например нерки», — заключил Чеглов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда лучше покупать деликатес

При этом эксперты советуют покупать икру к новогоднему столу заранее. Лучшее время для этого — конец ноября — начало декабря, считает Плугов. Он пояснил, что к Новому году спрос может сильно вырасти и цена пойдет вверх. Скорее всего, это случится после 10 декабря.

«К Новому году розничные цены красной икры слегка подрастут, удержаться от соблазна заработать на празднике сложно», — согласился Чеглов.

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