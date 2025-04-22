Коммуналка бьет по кошельку? Эти привычки решат проблему!

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Хочется платить меньше за ЖКХ, но не жить в темноте и холоде? Это возможно — достаточно внедрить простые и работающие привычки.

Начните с малого: установите аэраторы на краны — они снижают расход воды почти вдвое. Перейдите на LED-лампы — они служат дольше и потребляют меньше энергии. Выключайте бойлер и Wi-Fi-роутер на ночь — это простое действие экономит до 200 рублей в месяц.

Стирать можно при температуре 30–40 градусов на коротком режиме — вещи будут чистыми, а счет за электричество снизится. Зимой обязательно утеплите окна — даже обычный скотч с поролоном удержит тепло.

Не кипятите лишнюю воду — если нужен один стакан чая, не заливайте полный чайник. А если у вас до сих пор нет счётчиков на воду и тепло, самое время их поставить — так вы будете платить только за себя, а не за всех соседей. Маленькие шаги приводят к большим результатам — уже через месяц вы заметите разницу в квитанциях.

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